В поле под Волновахой на взрывном устройстве подорвалась женщина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, 50-летняя жительница Донецка пострадала в поле неподалеку от контрольно-пропускного пункта вблизи с. Березового.

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Пострадавшая доставлена в больницу Волновахи с многочисленными осколочными ранениями, находится в тяжелом состоянии, проинформировали в милиции.

«Установлено, что во время остановки на трассе женщина отошла в поле, где наткнулась на взрывное устройство, которое сработало», - отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.