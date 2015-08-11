В поле под Волновахой на взрывном устройстве подорвалась женщина
18:51, 11 августа 2015Общество
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Под Волновахой Донецкой области женщина подорвалась на взрывном устройстве.
Под Волновахой женщина подорвалась на взрывном устройстве / Фото Константина Реуцкого
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, 50-летняя жительница Донецка пострадала в поле неподалеку от контрольно-пропускного пункта вблизи с. Березового.
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Пострадавшая доставлена в больницу Волновахи с многочисленными осколочными ранениями, находится в тяжелом состоянии, проинформировали в милиции.
«Установлено, что во время остановки на трассе женщина отошла в поле, где наткнулась на взрывное устройство, которое сработало», - отмечается в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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