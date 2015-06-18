На Луганщине из-за обстрела ранен военный, один мирный житель подорвался на растяжке

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в области, боевики вчера 23 раза обстреляли территорию области, подконтрольную Украине.

В частности, шесть раз со стороны с. Сокольники и с. Смелое (подконтрольных террористам «ЛНР») боевики из крупнокалиберного оружия обстреливали пос. Крымское Новоайдарского района. В результате обстрела ранения получил военнослужащий, 1993 г.р.

Читайте такжеБоевики перебили газопровод в Золотом Луганской области

Кроме того, 17 июня в 04.30 в с. Новотошковка Попаснянского района возле колодца на растяжке подорвался 83-летний местный житель. Мужчина госпитализирован в больницу.

Данные факты квалифицированы по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля сообщала, что за минувшие сутки, 17 июня, из-за обстрелов боевиками г. Золотое один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.