Часть пострадавших в ДТП украинцев уже сегодня могут выписать из больниц Бухареста - МИД

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Консул Посольства Украины в Румынии в сопровождении румынской полиции начали объезд медицинских учреждений Бухареста, где находятся пострадавшие в результате ДТП граждане Украины с целью детального выяснения и фиксации всех обстоятельств происшествия и состояния здоровья госпитализированных», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, предполагается, что часть пострадавших могут уже сегодня выписать из больницы и на автобусе, предоставленном компанией-перевозчиком, вернуться в Украину. Министерство здравоохранения Румынии предварительно предоставило данные о по меньшей мере 21 человеке, которых сегодня могут выписать из больниц Бухареста.

Читайте такжеВ России в ДТП попали 11 украинцев, четверо из них пострадали - представитель МИД

Граждане, из числа тех, которые не потребуют дополнительной медицинской помощи, по их желанию, сегодня будут размещены в отелях румынской столицы и вернутся в Украину другим автобусом компании-перевозчика, добавили в МИД.

Тем украинцам, которые нуждаются в дополнительном обследовании и лечении, будет продолжена госпитализация в румынских медицинских учреждениях.

Транспортировка тел двух погибших, по согласию близких, будет обеспечена компанией-перевозчиком, отметили в пресс-службе.

Читайте такжеКоличество погибших украинцев в ДТП в Польше увеличилось до 6 человек

Как сообщал УНИАН, сегодня около 1 часа ночи на трассе Констанца – Бухарест, в 53 км от румынской столицы, произошло ДТП с автобусом, перевозившим 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере - 25 детей. В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок.

Согласно сообщению МИД, в больницы Бухареста было госпитализировано 48 травмированных украинцев.