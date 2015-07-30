Соцсети высмеяли выступление российского Чуркина в ООН (фото)
Пользователи социальных сетей высмеяли выступление постпреда России в ООН Виталия Чуркина относительно создания международного трибунала по катастрофе МН17.
#MH17#Чуркин#россияpic.twitter.com/vXntjqd3ma
— Новости Украины (@Dbnmjr) 29 Липень 2015
@cynicarea#Чуркин#РФ#OOH#mh17tribunalpic.twitter.com/jWu5jjxyXB
— КіберУкроп (@CyberUkrop) 29 Липень 2015
Бггг) #Чуркин#СовбезООН#MH17pic.twitter.com/UL2KCOlhyF
— UA NATO LEGION (@uanatolegion) 29 Липень 2015
#чуркинpic.twitter.com/zCSFB0SGEY
— Reincarnation. (@TukvaSociopat) 30 Липень 2015
НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ! pic.twitter.com/pyutrYCBs7
— РБ головного мозга (@belamova) 29 Липень 2015
#Чуркин взял слово на Совбезе ООН: pic.twitter.com/gDg6diG7hl
— UA NATO LEGION (@uanatolegion) 29 Липень 2015
Голосование: вето Чуркина. Зал СБ ООН превратился в зал стыда России. 11 поддержали, РФ — против, pic.twitter.com/ef1qEPjgx8
— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 29 Липень 2015
17 мгновений Чуркина pic.twitter.com/TSM9I8ufxa
— Banderenko (@banderenko) 29 Липень 2015
Вы можете себе представить дело в суде об убийстве где убийца может наложить вето на решение суда..? #Mh17pic.twitter.com/kh2VNjEMd9
— Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 27 Липень 2015
#Чуркин#Россиястранаубийцаpic.twitter.com/VCG0ZsZng7
— ТвіНовини (@ukrtwinews) 29 Липень 2015
Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.
После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.
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Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.