Соцсети высмеяли выступление российского Чуркина в ООН (фото)

Голосование: вето Чуркина. Зал СБ ООН превратился в зал стыда России. 11 поддержали, РФ — против, pic.twitter.com/ef1qEPjgx8

Вы можете себе представить дело в суде об убийстве где убийца может наложить вето на решение суда..? #Mh17 pic.twitter.com/kh2VNjEMd9

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

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Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.