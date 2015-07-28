На Волыни шахтеры из-за задолженности по зарплате начали акцию протеста

Как сообщил председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты «Нововолынская №1» Анатолий Мухамеджанов, работникам предприятия не выплатили зарплату за апрель, май и июнь этого года. Сегодня на работу не вышли ни первая, ни вторая, ни третья смены за исключением тех, кто обеспечивает жизнедеятельность шахты.

«Эта акция должна была состояться еще неделю назад. Терпение у шахтеров лопнуло, ведь они не могут обеспечить родных необходимым. Люди не спустятся в шахту, пока им не выплатят задолженность. Создается впечатление, что Министерство угольной промышленности о нас забыло», - отметил Мухамеджанов.

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По его словам, завтра тоже шахта не будет работать. Сейчас создан забастовочный комитет, который будет решать как действовать дальше.

Ранее УНИАН сообщал, что в мае в Волынской области работники шахты «Нововолынская №10» перекрыли трассу Ковель-Жовква-Львов, требуя выплаты задолженности по зарплате.