Кабмин снова возвращается к земельных аукционам

Кабинет министров Украины завтра, 17 апреля, на своем очередном заседании повторно рассмотрит порядок проведения земельных аукционов.

Об этом идет речь в повестке дня заседания Кабмина, размещенной на Правительственном портале.

Проект постановления об утверждении порядка проведения земельных аукционов представит министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК.

Он также представит проект постановления об обеспечении выполнения международных обязательств Украины по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола к ней.

Правительство также намерено заслушать информацию о ходе подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году и о выполнении обязательств Украины перед Советом Европы.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 года № 90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности этого постановления Кабмина.

10 апреля Кабинет министров рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.

Голосование за новый вариант постановления о порядке проведения земельных аукционов должно состояться завтра.