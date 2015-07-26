Завтра начнется набор в патрульную полицию Закарпатья

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

«Закарпатье. Ужгород. В воскресный день в холле Закарпатской ОГА тихо. Все готово к завтра. А завтра - 27 июля в 10.00 здесь - в этом холле, надеюсь, будет многолюдно и будет царить хорошее настроение! Начинаем набор в патрульную полицию Закарпатья», - отметил Аваков.

Он сообщил, что всех, кто готов служить и защищать, ждут по адресу: Ужгород, пл. Народная, 4.

До 11 августа будет проходить прием заявок на конкурсный отбор 230 закарпатских патрульных полицейских.

Читайте такжеАваков отстранил руководителя Мукачевской милицииКак сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон "О Национальной полиции". Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

18 июля во время рабочей поездки в Ужгород Аваков договорился с председателем Закарпатской облгосадминистрации Геннадием Москалем о создании в Закарпатской области патрульной службы.

Новые патрули будут охранять правопорядок на территории Ужгорода и Мукачева, а также на дорогах между этими городами.