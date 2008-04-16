Витамины могут привести к преждевременной смерти - ученые
13:37, 16 апреля 2008Общество
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Исследование проводили в Дании
Прием витаминов может негативно сказаться на здоровье людей и привести к преждевременной смерти. Как пишет газета The Telegraph, об этом сообщили исследователи университета Копенгагена. Согласно их исследованиям, антиоксиданты, включающие витамины А и Е, нарушают естественную защиту организма и могут привести к преждевременной смерти.
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