Суд продлил арест российского спецназовца Ерофеева до 12 сентября

Об этом сообщает адвокат подозреваемого Оксана Соколовская.

«Выслушав мнение сторон в уголовном процессе, в том числе, относительно отсутствия обоснованного подозрения в совершении моим подзащитным уголовного правонарушения (…) следственный судья частично удовлетворил ходатайство следствия, согласованного с ГПУ, продлил срок содержания под стражей до 12.09.2015г.», - говорится в сообщении.

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«Первая маленькая победа по резонансному политическому делу!!!! И наконец-то, следственные судьи начали в своих определениях ссылаться на практику ЕСПЧ, что не может не радовать», - отметила Соколовская.

В Шевченковском районном суде г.Киева состоялось заседание по продлению срока содержания под стражей относительно Ерофее... Posted by Оксана Соколовская on Wednesday, July 15, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться освобождения задержанных под Луганском спецназовцев Евгения Ерофеева Александра Александрова.