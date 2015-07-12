В "Правом секторе" заявляют, что нардеп Ланьо покинул территорию Украины

Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора" на странице в Facebook.

«Депутат Ланьо – криминальный авторитет, контрабандист, который был виновником расстрела наших собратьев в Мукачево, выехал за границу. Разумеется, что его без проблем пропустили на границе в Закарпатье, где он держал грандиозные потоки контрабанды, в частности, наркотиков», - говорится в сообщении.

Также в «Правом секторе» заявили о продолжении бессрочных акций под стенами Администрации президента и по всей стране.