В "Правом секторе" заявляют, что нардеп Ланьо покинул территорию Украины
23:08, 12 июля 2015Общество
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Народный депутат Михаил Ланьо после событий в Мукачево выехал за границу.
В "Правом секторе" заявляют, что Ланьо покинул территорию Украины
Об этом сообщает пресс-служба "Правого сектора" на странице в Facebook.
«Депутат Ланьо – криминальный авторитет, контрабандист, который был виновником расстрела наших собратьев в Мукачево, выехал за границу. Разумеется, что его без проблем пропустили на границе в Закарпатье, где он держал грандиозные потоки контрабанды, в частности, наркотиков», - говорится в сообщении.
Также в «Правом секторе» заявили о продолжении бессрочных акций под стенами Администрации президента и по всей стране.
Депутат #Ланьо - кримінальний авторитет, контрабандист, що був винуватцем розстрілу наших побратимів в м. Мукачево, виїх...Posted by Правий Сектор on Sunday, July 12, 2015
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