Яценюк анонсировал создание корпуса оперативного внезапного действия вместо милицейских спецподразделений

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время «10 минут с премьер-министром» в воскресенье.

«Мы идем дальше в реформе правоохранительной системы. Все спецподразделения милиции со звериными названиями, которые разгоняли Майдан, ликвидируются. В Украине создается корпус оперативного внезапного действия, который будет бороться с организованной преступностью. Бойцы АТО, наши герои, которые защищали и защищают Украину, должны стать основой новой системы безопасности в стране. Вступайте в корпус внезапного действия, нам нужен ваш опыт, ваша сила и ваша воля», - сказал Яценюк.

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Вместе с тем премьер добавил, что изменения полиции не достаточно и обществу нужен новый общественный договор, когда все будут исполнять закон, а украинский полицейский будет служить закону и не будет бояться кого-либо, у кого есть удостоверение депутата или президента.

«У полицейского есть единственная ценность – право, справедливость и закон. Но есть другая сторона – каждый гражданин страны выполняет и уважает закон. Мы не нарушаем правил дорожного движения, мы не предлагаем взятки новой полиции и сами не провоцируем коррупцию в новой качественной правоохранительной системе. Тогда в стране будет справедливость», - подчеркнул Яценюк.