В шестую волну мобилизации призовут не служивших ранее украинцев - Генштаб

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины Facebook.

"Планируется, что в шестую волну мобилизации в равных пропорциях попадут как военнообязанные, которые имеют опыт военной службы, так и те, кто раньше не служили", - сообщают в Генштабе.

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Также в Генштабе добавили, что армии нужны специалисты для комплектования высокомобильных десантных войск, разведки, механизированных и танковых подразделений, а также специалисты ремонтных специальностей, водители, военные инженеры.

Напомним, военный прокурор Анатолий Матиос в начале января прогнозировал, что шестая волна мобилизации коснется 50 тыс. человек.