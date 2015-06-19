В шестую волну мобилизации призовут не служивших ранее украинцев - Генштаб
13:12, 19 июня 2015Общество
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В рамках шестой волны частичной мобилизации будут призываться не служившие ранее военнообязанные граждане Украины.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины Facebook.
"Планируется, что в шестую волну мобилизации в равных пропорциях попадут как военнообязанные, которые имеют опыт военной службы, так и те, кто раньше не служили", - сообщают в Генштабе.
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Также в Генштабе добавили, что армии нужны специалисты для комплектования высокомобильных десантных войск, разведки, механизированных и танковых подразделений, а также специалисты ремонтных специальностей, водители, военные инженеры.
Напомним, военный прокурор Анатолий Матиос в начале января прогнозировал, что шестая волна мобилизации коснется 50 тыс. человек.
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