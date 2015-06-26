Вслед за Киевом штормовое предупреждение объявили в Черкасской области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, сегодня и завтра по территории области и в Черкассах ожидается неустойчивый характер погоды: интенсивные дожди, грозы, шквалы ветра до 25-28 м/с, в отдельных районах – град.

ГАИ области призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки.

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В управлении ГСЧС в Черкасской области призывают при штормовом ветре находиться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и всего того, что может упасть. Также советуют не оставлять в опасных местах автотранспорт.