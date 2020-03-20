За границей у украинского дипломата диагностирован коронавирус, еще у троих - подозрение

Состояние дипломата стабильное, но инфекция проявляется в сложной форме.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что сейчас за границей у одного украинского дипломата диагностировано инфицирование коронавирусом, а у еще троих - подозрение на инфекцию.

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Об этом Кулеба сказал во время видеовключения в эфире одного из телеканалов.

В частности, его спросили, если украинские дипломаты за рубежом подхватят коронавирус, гарантируется ли им лечение в странах пребывания.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за рубежом уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно тяжелой форме, но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве троих сотрудников подозревают в коронавирусе и они находятся в изоляции, поэтому наши дипломаты - это такие же люди, как и все остальные, и они оказываются под угрозой", - сказал Кулеба.

В этой связи министр сказал, что для него чрезвычайно важно сохранить жизнь и здоровье дипломатов, а главное - сохранить их как представителей государства на местах с целью оказания помощи другим украинцам.

Он добавил, что сегодня звонил в одно из украинских посольств и одно из генеральных консульств Украины и расспрашивал о состоянии коллег, а также спрашивал, нужна ли им какая-то помощь. "Сейчас они справляются на месте, но я заверил каждого в том, что как министр буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защищать их здоровье и их безопасность", - сказал глава МИД.