Украинец пытался вывезти за границу 80 тысяч респираторов

Стоимость изъятых респираторов составляет почти 138 тысяч долларов.

В Закарпатской области таможенники изъяли почти 80 тысяч респираторов, которые пытались незаконно вывезти за границу.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы Украины, правоохранители предотвратили незаконный вывоз респираторов на таможенном посту «Тиса» сегодня, 20 марта.

«В зону пункта пропуска гражданин Украины заехал грузовым автомобилем, в соответствии с документами в режиме «экспорт» перемещал респираторы весом брутто почти 697 кг и стоимостью 137 600 долл.», - рассказали в ведомстве и добавили, что в общей сложности было выявлено почти 80 тысяч респираторов.

Отмечается, что во время таможенного досмотра с привлечением специалиста-эксперта установлено, что перечень груза, его маркировки на упаковке, а также количество не соответствует данным, приведенным в товаросопроводительных документах, в частности вместо заявленных респираторов ТФМ20 FFP2 NR выявлено респираторы ОФМ 220 FFP2 NR. В то же время вместо респираторов РУТА102 обнаружены респираторы РУТА202 FFP2 NR без клапана выдоха.

«Таким образом декларант не заявил по установленной форме точных и достоверных сведений о наименовании, количестве и стоимости товара, подлежащего обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст. 472 Таможенного кодекса Украины», - добавили на таможне.

В настоящее время по акту составлен протокол о нарушении таможенных правил, респираторы изъяты до решения суда.

В Закарпатской таможне также напомнили, что до 1 июня 2020 года постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2020 год» запрещен экспорт, в том числе респираторов из Украины.