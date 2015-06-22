В России намерены принимать школьные аттестаты "ДНР" и "ЛНР"

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эта категория выпускников не имеет аттестатов ни российского, ни украинского образца.

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"Есть решение общее министерства. Мы их будем принимать двумя путями. Первый — многие из них имеют ЕГЭ, они будут поступать на основе этих результатов. Те, кто ЕГЭ не сдал, будут поступать по своим, выданным у себя аттестатам, как соотечественники… Аттестаты, выданные этими республиками, насколько мне сегодня известно, будут у нас рассматриваться как документы о получении среднего образования", — сообщил Садовничий.

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Он добавил, что в российских вузах будет уделено максимальное внимание каждому такому поступающему, чтобы не создавать им формальных препятствий при приеме в вуз.