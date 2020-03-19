В Минобразования готовы к проведению пробного ВНО 4 апреля

В Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса школы закрыты на карантин, а проведение пробного ВНО перенесено на 4 апреля и 11 апреля.

В Министерстве образования и науки готовы к проведению пробного внешнего независимого оценивания 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сказала во время брифинга.

Представительница министерства напомнила, что пробное ВНО было перенесено на 4 и 11 апреля.

"В случае дальнейших решений правительства будут соответствующие решения Министерства образования и Украинского центра оценивания качества образования ... Мы готовы к проведению пробного внешнего независимого оценивания 4 апреля. Мы ожидаем соответствующие решения", - сказала Мандзий.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса школы закрыты на карантин, а проведение пробного ВНО перенесено.Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 4 апреля, по другим предметам - 11 апреля.

Ранее планировалось, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Участники пробного внешнего независимого оценивания знаний должны повторно распечатать приглашения-пропуска.