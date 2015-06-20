На нефтебазе под Киевом ночью произошел прорыв трубопровода, по которому перекачивали бензин из резервуаров

На нефтебазе компании «БРСМ-Нафта» вблизи Киева сегодня ночью произошел прорыв магистрального трубопровода, по которому перекачивали бензин из резервуара № 3 объемом 900 куб. м в резервуар № 5 дизельной группы объемом 900 куб. м.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работы временно приостановлены до восстановления магистральной линии.

Перекачка остатков дизельного топлива из резервуаров дизельной группы нефтебазы «БРСМ-Нафта» в резервуары нефтебазы КЛО не проводилось.

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Всего перекачано 3 тыс. 152 куб. м дизельного топлива. В резервуаре № 2 дизельной группы нефтебазы БРСМ остается около 400 куб. м дизельного топлива, откачанного из поврежденных и частично разрушенных резервуаров.

На месте пожара, длившегося с 8 по 17 июня, признаков горения не наблюдается.

Нефтебаза охраняется силами Национальной гвардии, доступ на территорию объекта ограничен.

На месте происшествия в круглосуточном режиме посменно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ГСЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области длился с 8 по 17 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.