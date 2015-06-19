Наливайченко огласил список оффшорных фирм, которые принадлежат владельцам группы "БРСМ-Нафта"

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

«Только что в эфире Шустер Live бывший глава СБУ Валентин Наливайченко огласил список оффшорных фирм на которые, по его сведениям, выводятся средства от преступной деятельности бывшего министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого и тех, кто стал его крышевать после победы Майдана», - говорится в сообщении.

Также Геращенко опубликовал список данных фирм. В частности, владельцам группы "БРСМ-Нафта" принадлежат офшорные фирмы "Меллиан Менеджмент ЛТД" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в Белизе.

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«Думаю он пригодится следователям ГСУ МВД, которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС "БРСМ Нафта". А также следователям зарубежных государств через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности», - сообщил Геращенко.

Только что в эфире Шустер Live бывший глава СБУ Валентин Наливайченко огласил список оффшорных фирм на которые, по его ... Posted by Anton Gerashchenko on Friday, June 19, 2015

Как сообщал УНИАН, директор Департамента стратегического маркетинга компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук опроверг причастность экс-заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко к деятельности компании.

Ранее, Служба безопасности Украины вызвала на допрос в деле об экоциде бывшего заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Даниленко.