Суд освободил от ответственности боевика, охранявшего обломки МН17

Сотрудничество со следователями в суде подтвердил и прокурор. Он и попросил освободить подсудимого от ответственности и закрыть дело.

Бердянский горрайонный суд Запорожской области 6 марта освободил от уголовной ответственности уроженца Енакиево, участника незаконного «народного ополчения Донбасса», который охранял обломки сбитого Россией самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на соответствующее определение суда.

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Отмечается, что во время расследования подозреваемый сообщил правоохранителям о других участниках незаконного вооруженного формирования и лиц, с которыми вместе охранял сбитый самолет.

Сотрудничество со следователями в суде подтвердил и прокурор. Он и попросил освободить подсудимого от ответственности и закрыть дело.

Начальное подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях изменили на участие в террористической организации. По первой квалификацией ему грозило от 3 до 8 лет лишения свободы, а за второй уже от 8 до 15.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

9 марта В Нидерландах начался судебный процесс над этими людьми. Ни один из них не явился на заседание. В то же время суд заявил, что готов вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.