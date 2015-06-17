СБУ задержала члена группировки "Коммунисты-революционеры", подозреваемого в совершении терактов в Одессе

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

"Только что Председатель СБУ Валентин Наливайченко имел телефонный разговор с Председателем Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и сообщил ему, что спецгруппа СБУ, которая отправилась в Одессу, получила все инструкции оказать полное содействие руководителю ОГА для борьбы с коррупцией, контрабандой, терроризмом", - отметил он.

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По информации Лубкивского, Наливайченко проинформировал Саакашвили о результатах очередного этапа антитеррористической операции в Одессе и области, в результате которой СБУ задержала члена группировки "Коммунисты-революционеры", гражданина "Г" 1978 г.р.

По его словам, сейчас проводятся допрос задержанного, который обоснованно подозревается в совершении террористических актов в Одессе против волонтерских центов, а также обыски и другие процессуальные действия.