В Одессе на свалке обнаружен тайник боеприпасов пророссийских активистов

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Он отметил, что в городе продолжается осуществляемая СБУ во взаимодействии с другими силовыми ведомствами зачистка от террористов, диверсантов, провокаторов, оружия и средств поражения, которые должны были быть применены против одесситов.

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«Так, в ходе реализации оперативной информации на стихийной свалке обнаружен тайник активистов так называемого «Куликова поля», в которой найдено и изъято шесть шашек армейского образца с маркировкой «ШИРАС-М» (шашка имитации разрыва артиллерийского снаряда)», - написал Лубкивский.

По его данным, указанные взрывчатые предметы представителями пророссийских движений планировалось использовать для осуществления в Одессе ряда акций экстремистского характера.

Органами внутренних дел изъятые предметы направлены на экспертизу.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».