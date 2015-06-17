Европейскую ассоциацию археологов призывают не сотрудничать с российскими исследователями в Крыму

Об этом в эфире Радио Свобода заявил ученый секретарь Института археологии НАН украины Алексей Корвин-Пиотровский.

Он рассказал, что после аннексии Крыма Россия начала выдавать своим археологам разрешения на право археологических исследований на территории полуострова и некоторые российские исследователи от участия в таких проектах отказались.

«Другие не отказались. Поскольку Крым российским признает только Россия, нашим коллегам надо было бы задуматься. Сейчас мы делаем все, чтобы определить, кто из российских коллег пошел на это, составляем списки из этих коллег и будем подавать в Европейскую ассоциацию археологов, чтобы этим людям перекрыли все европейские гранты, и вообще – их участие в конференциях, проектах в Европе», – сказал Корвин-Пиотровский.

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Научный сотрудник Института археологии НАНУ Эвелина Кравченко, в свою очередь, рассказала, что старается поддерживать контакты с крымскими археологами, но реально Украина сейчас не имеет никакого влияния на их работу. «Мы постоянно общаемся, и у них там ситуация не такая хорошая, как на российских каналах. Да, им платят зарплату, им ее повысили. У них нет вызовов по строительству (имеется в виду проблема археологической экспертизы перед строительством – ред.), потому что там нет строительства, нет строительного «бума». С «черной» археологией там ситуация никак не изменилась – как оно грабилось, так и грабится», – рассказала Кравченко.

«Проблема в том, что мы никак не можем повлиять на ситуацию там, никто не хочет нас там видеть, и они делают все возможное, чтобы мы там не появились», – добавила археолог.

Как сообщал УНИАН ранее, исполнительный комитет ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял резолюцию о мониторинге ситуации в Крыму.