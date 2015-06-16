В Винницкой области около 100 человек перекрыли две автотрассы, требуя ремонта дорог
В Винницкой области около 100 жителей Тростянецкого района перекрыли две автомобильные трассы, требуя ремонта дорог в районе.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, перекрытие движения транспорта состоялось в двух населенных пунктах сегодня около 9:30.
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В частности, в с. Ободовка местные жители заблокировали движение транспорта на дороге Винница-Турбов-Гайсин-Балка-Великая Михайловка, а в с. Цибулевке перекрыли дорогу Могилев-Подольский – Ямполь-Бершадь-Умань.
Пикетчики таким образом выразили свое недовольство состоянием дорог. На место происшествия выехал заместитель начальника областной Госавтоинспекции Винницкой области Петр Веретельник для переговоров с участниками акций протеста.
По состоянию на 14.30 движение транспорта заблокировано, люди требуют отремонтировать дороги в районе и ожидают представителей власти.
На месте событий милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка.