Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

Наиболее вероятной причиной авиакатастрофы стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман.

Причиной авиакатастрофы, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, стал человеческий фактор.

Как передает корреспондент УНИАН, окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы, которая произошла в октябре 2019 года в Полтавской области, обнародовало Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами.

В ходе расследования экспертами бюро установлено, что вертолет не имел никаких проблем, а причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.

«Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман. При принятии решения о выполнении вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2019 года в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

По факту падения вертолета полиция открыла производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК.