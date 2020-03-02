"Я не вирус": в центре Харькова китайский студент устроил пикет (фото)
В центре Харькова китайский студент устроил одиночный пикет.
Об этом в Twitter сообщили очевидцы.
Мужчина в медицинской маске вышел к памятнику Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".
В саду Шевченко Брюс Ли вышел на одиночный пикет в поддержку больных коронавирусом 🤧 pic.twitter.com/Z2VHQjO2GE— Хуевая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) March 1, 2020
Напомним, по состоянию на сегодня, 2 марта, количество подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч.
Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.
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Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".