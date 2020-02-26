Столичная прокуратура расследует растрату средств во время госзакупок в Институте рака

По информации СМИ, руководство Института в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договоры о закупке продуктов питания с «нужными» поставщиками.

Столичная прокуратура начала уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального института рака Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В ведомстве отметили, что, согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договоры о закупке продуктов питания с «нужными» поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму в 199 тыс. гривен с целью избежания проведения онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон.

По данному факту столичной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа 2019 года в полиции заявили, что врачи Национального института рака Минздрава разоблачены на вымогательстве взяток от онкобольных, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов. В тот же день в институте прошли обыски. По данным полиции, суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс. до 70 тыс. грн, а суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20 % от общей стоимости заключенных сделок.