Зеленский отправил секретаря СНБО в Новые Санжары

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выехал в Новые Санжары Полтавской области, где на днях местные жители не пускали автобусы эвакуированных из Уханя.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что секретаря СНБО отправил президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеС начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая въехали 7 тысяч человек - Аваков

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, которая сложилась вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.