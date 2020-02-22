С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая въехали 7 тысяч человек - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков также напомнил, что сегодня в Украине нет больных с коронавирусом.

С начала эпидемии коронавируса из Китая в Украину приехали 7 тысяч человек, все проходили контроль.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает НВ.

По его словам, все граждане прошли контроль и обследование.

"С момента начала кризиса (эпидемии коронавируса - ред.) косвенно из Китая въехали в Украину 7000 человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефоны и адреса, с ним созванивались раз в три дня. На сегодня мы за все это время имели только три подозрения. Два - в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания", - заявил Аваков.

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Министр также напомнил, что сегодня в Украине нет больных с коронавирусом.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы 31 декабря в китайском городе Ухань.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса, в мире выросло до 18 515 человек. В то же время количество летальных исходов увеличилось в мире до 2 247, а вирусом заболело уже 76 723 человек.