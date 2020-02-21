Чем кормят эвакуированных из Уханя украинцев (видео)

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Эвакуированные из Уханя украинцы показали, чем кормят их на время обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Видео в Youtube опубликовал один из эвакуированных.

Сегодняшнее меню состояло из салата со свеклы, яиц, хлеба с маслом.

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Кроме того, эвакуированным в качестве гарнира подали сосиски с гречкой. Также передали сок.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая.

На борту самолета 22 члена экипажа и сопроводительный медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория. Протестующие бросали камни в автобус. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства. Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах.

По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский. Также вчера вечером министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами.