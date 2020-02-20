Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами отправились в Новые Санжары (видео)

Через несколько часов они должны прибыть к месту назначения.

Автобусы с эвакуированными из китайского Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале ТСН.

Читайте также"Весь экипаж в шоке": журналист рассказал, как экипаж самолета из Уханя отнесся к протестам (фото)

Ориентировочно они прибудут туда примерно через 2,5-3 часа.

Тем временем противники прибытия украинцев из китайского города Ухань в пгт Новые Санжары перекрыли дороги из Полтавы. Среди населения царят панические настроения.

Успокаивать жителей Новых Санжар даже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава МВД заверил присутствующих, что эвакуированные из Китая граждане уже прошли 10 дней инкубационного периода, симптомов болезни нет.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД "Новые Санжары" должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.

Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочное столкновение. Как заявляли пикетчики, если привезут эвакуированных в Новые Санжары, то будут "жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу". МВД подвело на место событий бронетехнику.