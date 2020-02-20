Самолет с украинцами из Китая прибыл в Харьков (видео)

Ранее сегодня он делал посадку в "Борисполе" для дозаправки.

Самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы, прибыл в Харьков.

Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.com.

В аэропорту присутствует министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сегодня, 20 февраля, в 09:40 украинский пассажирский самолет спецрейсу PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

После прибытия в аэропорт в городе Харьков всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности согласно Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения в специальной отдельной зоне аэропорта.

Впоследствии эвакуированных из Китая граждане Украины и иностранцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.