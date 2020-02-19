Суд пошел избирать меру пресечения экс-бойцу "Омеги", подозреваемому в расстрелах на Майдане

Адвокаты Владимира Косенко заявили, что не считают своего подзащитного причастным к инкриминируемым преступлениям и попросили суд вообще не избирать ему никакую меру пресечения.

Суд пошел в совещательную комнату принимать решение по мере пресечения для экс-бойца спецподразделения внутренних войск МВД "Омега" Владимира Косенко, который подозревается в убийстве и ранении участников Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, суд рассмотрит жалобу адвокатов Косенко относительно процедуры его задержания.

Адвокаты заявили, что Косенко задержали незаконно, поскольку событие преступления произошло шесть лет назад, и, по их убеждению, у следствия нет доказательств причастности их подзащитного к этому преступлению.

Адвокаты Косенко также заявили, что не считают своего подзащитного причастным к инкриминируемым преступлениям и попросили суд вообще не избирать ему никакой меры пресечения.

На это прокуроры ответили, что только в 2020 году были получены данные комплексной судебно-баллистической экспертизы, которая стопроцентно и однозначно указывает на то, что именно из оружия Косенко был убит один потерпевший и ранен второй.

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Кроме того, прокуроры отметили, что на допросах по другим производствам, где Косенко фигурировал как свидетель, он обманул суд, заявив, что не стрелял по людям, а лишь по фонарям на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Как отметила корреспонденту УНИАН адвокат потерпевших по данному делу Евгения Закревская, на самом деле в том, что экспертизы проводятся годами нет ничего удивительного, поскольку существует большая очередь на проведение судебно-баллистических экспертиз. И, в частности, по майдановским делам около 200 экспертиз еще ждут своей очереди. Поэтому доводы адвокатов о том, что данные экспертизы появились лишь в 2020 году, а, следовательно, задержание Косенко было незаконным, являются несостоятельными ввиду того, что данные экспертизы пришли именно сейчас по объективным причинам, а не по вине следствия.

Напомним, что Косенко подозревают в том, что он 20 февраля 2014 года на улице Институтской из табельного пистолета "Форт" застрелил участника акции протеста Ушневича и ранил Гукова. Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в частности законченное покушение на убийство (ранение Гукова), умышленное убийство по предварительному сговору способом, опасным для окружающих, и превышение власти и служебных полномочий.