В Германии увеличивается количество просителей убежища из Украины

В мае количество заявлений на получение статуса беженца в Германии со стороны украинцев снова выросло. Об этом говорится в материале издания Frankfurter Rundschau, передает DW.DE.

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Согласно приведенным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в мае число заявлений от украинцев превысило 500. Согласно статистическим данным, в апреле эта цифра составляла 460 заявлений. Зато в марте заявлений насчитали 395, а в феврале 340, информирует издание.

Таким образом число выходцев из Украины, которые стремятся получить статус беженца в Германии, примерно равно количеству заявок от граждан Пакистана, Боснии и Герцеговины и Нигерии. Журналисты издания отметили, что среди заявителей из Украины "много" мужчин, получивших повестки из военных комиссариатов, но не желающих воевать.

Впрочем, издание отмечает, что шансов у украинцев на получение статуса беженца не так много. По данным представителей BAMF, в Украине есть "возможности" для беженцев. Для заявителей это будет означать принудительное возвращение в Украину или же в какую-то другую страну, которая считается безопасной.