В Вашингтоне почтили Героев Небесной Сотни (фото)

В ходе церемонии к участникам с речами обратились руководители украинских организаций г. Вашингтон.

В центре столицы США, у Мемориала Линкольна, украинцы Вашингтона почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мероприятие открыл посол Украины в США Владимир Ельченко.

Он призвал всех присутствующих напоминать всему миру о подвиге, который сделали Герои Небесной Сотни для Украины, потеряв свои жизни в борьбе за шанс для независимости.

В ходе церемонии к участникам с речами обратились руководители украинских организаций г. Вашингтон: Ukrainian National Information Service (UNIS), U. S.-Ukraine Foundation, United Help Ukraine, US Russian Activists.

Церемония завершилась исполнением гимнов Украины и США, зажжением поминальных свечей и панихидой, которую отслужили священнослужители украинской православной и греко-католической церквей.

Напомним, 22 января в центре Киева состоялось шествие чествования памяти первых погибших участников Революции Достоинства – Героям Небесной Сотни Сергея Нигояна, Михаила Жизневського, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадери, которые погибли в январе 6 лет назад.

21 ноября 2013 года в Украине началась уже третья по счету настоящая революция. Она продолжалась 94 дня и стала самой кровавой в истории независимой Украины.

Участие в этих событиях приняли до 4 миллионов украинцев. Первый майдановец умер после избиения беркутом 22 декабря. Еще трое погибли в конце января на Грушевского. По состоянию на март 2014 года Небесная Сотня - это 105 украинцев. Все 13 погибших правоохранителей погибли с 18 по 20 февраля.