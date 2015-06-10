Саакашвили анонсировал открытие в Одесской области "горячей линии" по борьбе с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 9 июня на своей первой пресс-конференции заявил Саакашвили.

«С завтрашнего дня, 10 июня, при Одесской областной госадминистрации начинает функционировать горячая линия по борьбе с коррупцией», - сказал глава ОГА. Он акцентировал, на данную телефонную линию круглосуточно смогут обращаться все, кто располагает данными о фактах мздоимства.

Читайте такжеСаакашвили представил трехэтапную программу преобразования ОдещиныОн отметил, что его не устраивает борьба со взяточничеством «в таможне на 500 грн».

«Мы пойдем за большой рыбой, мелкая нас не интересует», - заявил Саакашвили.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили избран председателем общественного совета управления госпредприятиями Украины.По его словам, создание названного совета – мудрое решение, чтобы «не было разбазаривания с задней двери госимущества».