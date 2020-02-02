В сети опубликовали якобы личную переписку спикера МВД, где он назвал Шеремета “российским агентом”

Сам Артем Шевченко не стал подтверждать журналистам подлинность переписки - по его словам, в интернете распространяют много фейков.

Бывший пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" Василиса Мазурчук опубликовала свою переписку с якобы представителем Министерства внутрениих дел Артемом Шевченко, где он называет убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета российским агентом.

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Скриншоты переписки Мазурчук выложила в Facebook. Позже она в качестве доказательства показала скриншот с номером Шевченко у себя на телефоне.

В переписке обсуждается расследование дела об убийстве Шеремета. Так, Мазурчук критикует действия МВД. В частности, обнародование полицией телефонных разговоров подозреваемых, в которой как-то фигурировала Мазурчук. Шевченко, в свою очередь, извиняется, но настаивает, что предъявленные по делу подозрения имеют объективный характер.

В переписке со стороны Шевченко сделано несколько примечательных заявлений.

Так, упоминаются некие “опера-контрики”, которые “втянули ребят в мокрое”. Тот, кто писал от имени Шевченко, возмущается, что дело Шеремета приходится расследовать именно полиции.

“Пусть Юля и Андрей честно расскажут, кто им сказал мочкануть этого российского агента Шеремета, будь он неладен и все”, – говорится в переписке от имени представителя МВД.

В комментарии “Громадському” Мазурчук подтвердила, что это ее личная переписка с Артемом Шевченко. Она уверена в том, что ей отвечал именно он.

Сам Шевченко не стал подтверждать журналистам подлинность переписки.

«Это какой-то слайд с какими-то буквами - я не знаю, что это за изображение», - сказал в Шевченко, добавив, что в интернете распространяют много недостоверной информации.

Он также предложил журналистам обратиться с официальным запросом.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.