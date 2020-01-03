Дело Шеремета: подозреваемые Дугарь и Антоненко отказались от следственного эксперимента – полиция (видео)

В полиции заявили, что заблаговременно сообщили о проведении следственных экспериментов адвокатам всех подозреваемых.

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от проведения следственного эксперимента.

Читайте такжеУбийство Шеремета: адвокат Кузьменко будет настаивать на повторном следственном экспериментеОб этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины в указанном уголовном производстве, в том числе для выполнения ходатайств защитников подозреваемых Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, было запланировано проведение в ночь на 3 января следственных экспериментов.

При этом, отмечается в сообщении, в связи со сложностью указанных следственных действий и с целью обеспечения охраны правопорядка во время их проведения было задействовано значительное количество личного состава Главного управления Нацполиции в Киеве.

В полиции отметили, что о проведении следственных экспериментов также заблаговременно были проинформированы защитники трех подозреваемых. «Однако свое участие в проведении следственных экспериментов подтвердил только адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко», - говорится в сообщении.

В то же время следователи Нацполиции с целью обеспечения подозреваемому Андрею Антоненко права на защиту и проведение ранее запланированного неотложного следственного действия к участию в следственном эксперименте привлекли адвоката центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как заявили в полиции, в ночь на 3 января с подозреваемой Кузьменко и ее защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало.

В то же время подозреваемый Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя свой отказ отсутствием его защитников. Однако после привлечения для защиты его прав защитника из Центра по предоставлению бесплатной правовой помощи на место проведения следственных действий все-таки прибыл адвокат подозреваемого, который в категорической форме отказался от проведения следственного эксперимента. При этом он начал препятствовать проведению следственного действия с Юлией Кузьменко: все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

Вместе с тем подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что для подрыва автомобиля Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которой нашли в изъятой у Антоненко мине.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

По сообщению СМИ, в Киеве в ночь с 2 на 3 января на улицах Ивана-Франка, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской провели следственный эксперимент по делу убийства Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко.