В Харькове на факельный марш в память Героев Крут вышли 800 человек (фото)
12:09, 30 января 2020Общество
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Марш ко дню памяти Героев Крут прошел без происшествий.
Марш прошел без нарушения правопорядка \ Нацполиция
Факельный марш в Харькове, посвященный 102-й годовщине боя под Крутами, прошел без нарушений общественного порядка.
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В марше приняли участие около 800 граждан, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Сопровождение участников марша и порядок во время его проведения обеспечили около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев.
Правопорядок охраняли полицейские и нацгвардейцы \ Нацполиция
Ранее в Харькове почтили память погибших во время боев под Крутами. В акции приняли участие почти 3 тыс. человек. Среди них – активисты, военные, студенты и даже пенсионеры.
В Харькове почтили память погибших во время боев под Крутами \ Нацполиция
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