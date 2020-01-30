В Харькове на факельный марш в память Героев Крут вышли 800 человек (фото)

Марш ко дню памяти Героев Крут прошел без происшествий.

Факельный марш в Харькове, посвященный 102-й годовщине боя под Крутами, прошел без нарушений общественного порядка.

Читайте такжеВо Львове провели реконструкцию боя под Крутами (фоторепортаж)

В марше приняли участие около 800 граждан, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Сопровождение участников марша и порядок во время его проведения обеспечили около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев.

Ранее в Харькове почтили память погибших во время боев под Крутами. В акции приняли участие почти 3 тыс. человек. Среди них – активисты, военные, студенты и даже пенсионеры.