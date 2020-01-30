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В Харькове на факельный марш в память Героев Крут вышли 800 человек (фото)

12:09, 30 января 2020
Общество
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Марш прошел без нарушения правопорядка \ Нацполиция

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В марше приняли участие около 800 граждан, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Сопровождение участников марша и порядок во время его проведения обеспечили около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев.

Правопорядок охраняли полицейские и нацгвардейцы \ Нацполиция

Ранее в Харькове почтили память погибших во время боев под Крутами. В акции приняли участие почти 3 тыс. человек. Среди них – активисты, военные, студенты и даже пенсионеры.

В Харькове почтили память погибших во время боев под Крутами \ Нацполиция
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