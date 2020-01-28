Журналисты "Грошей" объяснили, как украинцев обманывают работодатели за рубежом (видео)

Почти четыре миллиона человек за последние 10 лет уехали из Украины и не вернулись.

Сегодня три миллиона украинских гастарбайтеров кормят свои семьи и украинскую экономику. Польша, Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия – популярные направления, где украинцам обещают золотые горы, но нередко просто разводят на деньги.

Журналисты программы «Гроші» разоблачили аферу, от которой уже пострадали сотни украинцев.

Почти четыре миллиона человек за последние 10 лет уехали из Украины и не вернулись. И хотя Зеленский обещал на всю страну вернуть «наших» домой, «наши» продолжают бежать за границу.

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В интернете есть сотни вакансий для работы за рубежом. Например, в Норвегию заманивают за 4 тысячи евро в месяц. Именно это объявление увидел Андрей Коломиец

«Я выбрал кондитерскую фабрику в центре Осло. Контракт был на полгода», - отметил он.

Для того, чтобы начать работу на открытие визы, он нашел компанию для будущих гастарбайтеров, где выставили ценник в 500 евро. С конторой ООО «Юрвінс» он подписал договор и заплатил на счет в банке. И уже готовился к отъезду. Так же, как и 219 других клиентов этой фирмы.

Но менеджер фирмы Галина Бычкова пояснила, что все обещания были обманом, так же обманули и ее. Когда пришло время забирать визы и оформлять билеты, Галина всем сообщила, что фирмы больше не существует.

Все 219 человек заплатили по 500 евро, то есть в целом контора отхватила почти 110 тысяч евро.

По ее словам, в офисе работали только рядовые менеджеры, договоры были уже подписаны таинственным руководителем компании, деньги перечисляли тоже на их счет. Никаких личных контактов. Вдруг ее начальство загадочно исчезло с деньгами и оставило Галину вместе с обманутыми работниками.

Интересно, что в тот день, когда Галина с работниками пошли писать заявление, таинственная руководитель компании переоформила эту компанию уже на другого человека.

Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за январь-октябрь 2019 года перечислили в Украину 9,7 миллиарда долларов.