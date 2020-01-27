75 годовщина освобождения концлагеря Аушвиц: в Польшу уже прилетел Зеленский, а Путин проигнорирует мероприятия (фото, видео)

В Освенциме собираются делегации из десятков стран.

В польском Освенциме сегодня, 27 января, отмечают 75-ю годовщину освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Накануне в Польшу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, который, выступая на специальном ужине, призвал международное сообщество объединиться, чтобы не допустить в будущем проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их родственники.

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Почтить память невинных жертв сейчас сюда прибудут официальные делегации из 50 стран и мировых организаций. Но прежде всего на церемонии ждут бывших узников концлагеря и уцелевших в Холокосте. К мемориалу Аушвиц уже прибыли около 200 очевидцев того жестокого преступления. Их становится все меньше, но именно они несут воспоминания и правду. Среди них есть украинец Игорь Малицкий, которому уже 94 года. Сегодня он снова наденет свою концлагерную шапку, чтобы показать, что жизнь торжествует над насилием и желанием уничтожить целые народы.

Услышать воспоминания очевидцев нацистских преступлений весь мир сможет с символической локации – рядом с так называемыми Воротами смерти. Через них эшелонами свозили сотни тысяч людей и они исчезали навсегда.

Во времена Второй мировой войны нацисты в этом концлагере замучили более миллиона человек. Комплекс Аушвиц-Биркенау - это 190 гектаров территории вблизи польского городка Освенцим: бараки, место расстрелов, газовые камеры и печи, где сжигали трупы.

Больше всего уничтожили евреев почти из всех стран Европы – около миллиона. Тысячи поляков, цыган, белорусов, украинцев, советских пленных погибли здесь - всего представители 20 национальностей. 27 января 1945 года воины 1-го украинского фронта освободили концлагерь Аушвиц.

Отметим, сегодня в мемориале ближе к вечеру начнутся основные торжества. Украину представит президент Владимир Зеленский. Запланирована двусторонняя встреча с его польским коллегой Анджеем Дудой. А вот Путина на торжествах не будет. С России прибудет лишь посол федерации в Польше.