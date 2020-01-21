89-летняя бабушка со Львовщины прочитала 232 книги за год

Достижение старушки уже разлетелось в сети и подняло волну восхищения ею.

89-летняя жительница села Бышев на Львовщине Мария Михайловна Беда в 2019 году прочитала 232 книги.

Читайте такжеВ Украине появилась бесплатная онлайн-библиотека с книгами шрифтом Брайля для детей с нарушениями зренияОб этом пишет издание Рубрика.

Отмечается, что за это она даже получила победу в конкурсе «Читатель года» среди взрослых.

Ее достижение уже разлетелось в сети и подняло волну восхищения читательницей и вполне заслуженно. 232 книги в год – это более половины книги в день, без праздников и выходных.

Ранее УНИАН сообщал, что The Guardian составил топ-10 лучших книг последнего десятилетия.