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89-летняя бабушка со Львовщины прочитала 232 книги за год

11:36, 21 января 2020
Общество
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Женщина победила в конкурсе "Читатель года" / rubryka.com

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Отмечается, что за это она даже получила победу в конкурсе «Читатель года» среди взрослых.

Ее достижение уже разлетелось в сети и подняло волну восхищения читательницей и вполне заслуженно. 232 книги в год – это более половины книги в день, без праздников и выходных.

Ранее УНИАН сообщал, что The Guardian составил топ-10 лучших книг последнего десятилетия.

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