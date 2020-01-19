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Искупались в арктической "купели": полярники со станции Вернадского отпраздновали Крещение

16:13, 19 января 2020
Общество
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Крещение на станции «Академик Вернадский» / фото: uac.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

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В прорубь полярники не прыгали, так как нет льда, а купались в заливе возле самой станции. Температура воды в антарктической «купели» при этом составила -0,5°.

Отмечается, что перед тем желающие посетили часовню Св. Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Она является самой южной часовней Православной церкви Украины, переход к которой состоялся в апреле 2019 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, православные христиане восточного обряда празднуют Крещение, или Богоявление Господне.

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