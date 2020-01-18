В Кривом Роге во время присяги сразу двое военных сделали предложения возлюбленным (фото)

Военные заблаговременно подготовились к признанию в любви, приготовив цветы и кольца.

В Кривом Роге на Днепропетровщине сразу двое военных сделали предложения руки и сердца своим возлюбленным после присяги на верность Украины.

Об этом сообщает 0564.ua.

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Отмечается, что после торжеств ведущая мероприятия пригласила нескольких девушек на сцену. А потом попросила двух военных выйти из строя.

Солдаты сделали предложения любимым одновременно – с цветами и обручальными кольцами.

Как сообщал УНИАН, в Харькове курсант Национальной гвардии оригинально сделал предложение своей девушке.