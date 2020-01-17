СБУ накрыла подпольный асфальтный завод Амирханяна

Сейчас устанавливается, на какие объекты поставлялась незаконная продукция.

Компании скандального предпринимателя Араика Амирханяна производили асфальтобетон на подпольном заводе, размещенном в карьере его родственников.

Об этом пишет издание НикВести со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Как сообщает СМИ, сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска в селе Мигия на Николаевщине на территории «Первомайского специализированного карьера», который принадлежит брату бизнесмена Армену Амирханяну, обнаружили незаконный асфальтный завод. Обыск прошел по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых на территории карьера. На место вызвали представителей Государственной налоговой службы, а также полицию.

Как отмечают в СБУ, владельцы ООО «Первомайский специализированный карьер» осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых - без фиксации объемов и с уклонением от уплаты налоговых и других обязательных платежей. Сейчас устанавливается, на какие объекты поставлялась продукция нелегального завода. Вероятнее всего, асфальтобетон забирали компании Амирханянов «Полтавабудцентр», «Николаевбудцентр».

«Компании получали госзаказы, бюджетные средства прогоняли через налоговые ямы, а сырье для производства асфальтобетона закупали за наличные, рабочие были официально не оформлены, контроль за качеством не велся», - сообщили правоохранители.

Напомним, на днях Араик Амирханян в сопровождении охраны ворвался в здание Службы автомобильных дорог Одесской области, поскольку САД расторг с его компанией «Дорлидер» договор на ремонт дороги Р-55 "Одесса-Вознесенск" (участок 86-106 км). Причиной расторжения контракта послужило то, что фирма не выполнила весь объём работ по контракту, ограничившись укладкой асфальта.

Это не первое нападение Араика Амирханяна на структуры «Укравтодора». Прошлой весной Амирханян вместе с восьмерыми вооруженными боевиками ворвались в здание САДа и были арестованы спецназом Нацполиции. Но позже бизнесмен вышел под залог. А 29 октября прошлого года Араик Амирханян вместе со своей группировкой штурмовал и Службу автомобильных дорог в Николаевской области.

Кроме того, сейчас продолжается судебный процесс над людьми из группировки Амирханяна. Им инкриминируют попытку поджога помещений завода белорусской компании "Строительно-монтажный трест №8". Следствие считает, что Араик Амирханян является заказчиком преступления.

Самого Амирханяна называют «тендерным троллем» - он не один год срывает дорожно-строительные тендеры по всей Украине. Только за 2018 год его компания «Полтавабудцентр» сорвала около 200 тендеров на сумму в 10 млрд грн. Араика Амирханяна неоднократно задерживала и Нацполиция, и Служба безопасности Украины. Каждый раз он выходил под залог.