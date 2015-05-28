У нас нет денег на «Больницу будущего» - Квиташвили

23:14, 28 мая 2015
Общество
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Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявляет об отсутствии денег на «Детскую больницу будущего».

План проекта

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

«Интересный замысел, но очень дорогостоящий. Пока у нас таких средств нет. Сейчас он у нас, скажем, «on hold», на паузе. Надеюсь, что запустим», - отметил он.

Читайте такжеКвиташвили: Сегодня внедрить страховую медицину невозможноКак известно, «Детская больница будущего» - проект, инициированный женой бывшего президента Екатериной Ющенко. Деньги на него в 2006 году собирали как пожертвования во время всеукраинского телемарафона. Всего было собрано 262 млн гривен.

Как сообщал УНИАН ранее, Александр Квиташвили заявил, что в Украине низкая продолжительность жизни по сравнению с большинством государств Европы – в 2014 году продолжительность жизни украинцев составляла примерно 68 лет.

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