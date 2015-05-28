Квиташвили: Нельзя за один год увеличить продолжительность жизни на год
В Украине низкая продолжительность жизни по сравнению с большинством государств Европы – в 2014 году продолжительность жизни украинцев составляла примерно 68 лет.
Об этом в эфире Радио Свобода сказал министр здравоохранения Александр Квиташвили.
«На это влияет очень много факторов: качество жизни, окружающей среды, медицины в том числе. Новые технологии и новые методы лечения продлевают жизнь, надо к этому стремиться. Однако, если кто-то думает, что за год можно увеличить продолжительность жизни на год - это невозможно», - сказал Квиташвили.
Министр отмечает, что в Грузии показатели продолжительности жизни выше: в среднем для женщин - 76 лет, для мужчин - 70.
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«Не думаю, что этот показатель в Грузии увеличивается. Он там стабильный последние 5-6 лет», - уточняет министр.
По данным ООН, в 2014 году продолжительность жизни украинцев составляла примерно 68 лет, в то время как в Европе самый высокий этот показатель в Швейцарии и составляет примерно 82.
Одним из мировых лидеров по продолжительности жизни является Япония, продолжительность жизни японцев в 2014 году составляла примерно 83 года.