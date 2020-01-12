Эксперты вернутся в Киев через Стамбул, а спецборт останется ждать тела погибших украинцев (видео)

Специалисты из Украины доказали причастность иранцев к авиакатастрофе украинского самолета.

Большинство экспертов, работавших на месте авиакатастрофы в Тегеране, вылетит из иранской столицы в Киев рейсовым самолетом через Стамбул 13 января.

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Спасатели в свою очередь будут добираться автобусами сначала в Баку, а оттуда уже вылетят в Украину спецрейсом, сообщает ТСН.

Самолет Министерства обороны, на котором комиссия прибыла в Тегеран, будет ждать тела украинских граждан, которые погибли в авиакатастрофе 8 января.

Именно украинским специалистам удалось отыскать неопровержимые доказательства того, что украинский самолет иранцы сбили ракетой.

Официальный Иран заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ рейсом Тегеран-Киев, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В официальном заявлении говорится о том, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет ошибочно приняли за вражеский объект после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал трагедию "непростительной ошибкой" и заявил, что страна продолжит расследование катастрофы украинского самолета. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, проведения расследования и возвращения тел погибших.

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

После авиакатастрофы Украина отправила в Иран борт авиации ВСУ с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.