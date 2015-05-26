Харьковский террорист не был в зоне АТО, но мог иметь боевую подготовку - ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин.

«Преступник имел опыт обращения с оружием. Во время этих действий он очень грамотно себя вел», - сказал Райнін.

По сведениям председателя ОГА, предположительно преступник имел опыт участия в боевых действиях. «Могу сказать, вероятно, да (имел — УНИАН). Если вас интересует, находился ли он в зоне АТО, то нет. В другой стране, есть предположение, что он проходил подготовку», - сказал Райнин.

По его словам, преступник закончил Полтавскую школу милиции, однако не служил в органах внутренних дел. Он добавил, что преступник угрожал взорвать заправку, и с ним было оружие и ряд других боеприпасов. Райнин не уточнил, какие именно боеприпасы еще имел при себе преступник.

Читайте такжеГеращенко: харьковского террориста ликвидировал снайперПредседатель ОГА также отметил, что переговоры велись по телефону, мужчина никого не подпускал к автомобилю. Решение о ликвидации было принято с учетом угрозы жизни заложников. «Он был настроен уничтожить заложников в случае, если ему не будет предоставлен выезд в «ДНР». Мы этого допустить не могли», - подчеркнул Райнин.

Он также добавил, что спецоперация по ликвидации была подготовлена и проведена идеально. Снайпер сделал один выстрел. После ликвидации преступник автоматически сделал еще несколько выстрелов из своего оружия.

В настоящее время Харьковское облуправления милиции открыло уголовные производства по статьям: «убийство», «разбой» и «ограбление». Уголовное производство по статье «терроризм» в настоящее время не открывалось.

Как сообщал УНИАН, вчера в Люботине Харьковской области неизвестный мужчина застрелил из ружья двух человек и одного ранил, после чего уехал в поселок Коротич, где на автозаправке захватил трех заложников. Преступник выдвигал различные требования - от выезда за границу до выезда на территорию так называемой «ДНР».

Около 20.30 силовики ликвидировали преступника, никто из заложников не пострадал.