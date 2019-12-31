Новогодняя ночь в Днепре: куда пойти и что посмотреть

В этом году праздничный городок в центре города увеличился: теперь он расположился сразу на двух площадях.

В новогоднюю ночь на днепрян и гостей города ожидает насыщенная программа. В этом году праздничный городок в центре Днепра увеличился: теперь он расположился сразу на двух площадях – Героев Майдана и Европейской.

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Как сообщает пресс-служба городского совета, с 22:00 до 02:30 – звездные гости, конкурсы, батлы и призы. Ведущие – актер Юрий Ткач и певица Юлия Лущинская.

22:30 – мастер-класс «Танцы со звездами».

23:00 - шоу уличных артистов.

23:55 – трансляция выступления Президента Украины.

00:00 – шоу конфетти.

00:10 – танцевальный флешмоб Дедов Морозов.

00:15 – лазерное шоу.

00:20 – выступление Евгения Хмары вместе с симфоническим оркестром.

01:00 – караоке-батл.

С 01:40 до 02:30 – выступление DJ и дискотека.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь погода в Украине будет теплой, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Теплее будет на юге - там ожидается до +4 градусов.

В ночь на 1 января на востоке, севере и в центре Украины пройдет снег с дождем, а в южных и западных регионах ожидаются дожди.